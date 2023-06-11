Remaja di Bangkalan Nekat Mencuri Hewan Ternak, Disembunyikan di Semak-Semak

BANGKALAN - Dua Remaja di Bangkalan harus berurusan dengan polisi karena diduga telah melakukan pencurian hewan ternak sapi milik warga.

Diketahui, sapi tersebut milik Syaiful warga Desa Kranggan Timur Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Sapi itu dilaporkan hilang pada Rabu (3/5/2023) lalu, sekita pukul 02.00 WIB.

BACA JUGA:

Korban Syaiful melaporkan peristiwa hilangnya sapi tersebut ke Polsek Galis, alhasil pelaku berhasil ditangkap dan sapi yang hilang ditemukan.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Risna Wijayati mengungkap dari beberapa pelaku polisi berhasil menangkap FL (19) dan AR (20) yang lainnya masih dalam pengejaran

BACA JUGA:

FL merupakan warga Desa Pakong Kecamatan Modung, Bangkalan, dan AR warga Desa Tanah Merah, Bangkalan.

"Didapat informasi pelaku ada dirumahnya polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku," ungkapnya Sabtu (10/6/2023)

Kemudian polisi juga berhasil menemukan dua ekor sapi hasil curian pelaku yang disembunyikan di semak-semak.