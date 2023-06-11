Jalankan Tugas Kemanusiaan, TNI Bantu Pemakaman Warga di Perbatasan Papua

KEEROM - TNI merupakan alat utama penjaga kedaulatan NKRI, disamping itu juga mengemban tugas kemanusiaan dalam membantu dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang dialami warga, dalam rangka mewujudkan soliditas dan keterikatan batin yang kuat TNI dan rakyat.

Sebagaimana dilakukan oleh para prajurit TNI dari Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Towe Hitam yang menghadiri dan membantu pemakaman almarhumah Mama Tresia Mus (40) istri Ondo Api Kampung Towe Hitam Bapak Silas Waki (47) di Kampung Towe Hitam, Distrik Towe, Kab. Keerom, Papua, Sabtu (10/6/2023).

BACA JUGA:

Dalam keterangannya, Dankipur III Satgas Yonif 143/TWEJ Kapten Inf Tukiran menyampaikan bahwa sebagai wujud ikatan batin dengan warga masyarakat, sudah menjadi kewajiban bagi Satgas untuk selalu dekat dan membantu masyarakat karena dari merekalah kami ada.

Kedatangan anggota Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Towe Hitam di bawah pimpinan Sertu Rendi Berka Putra dengan sigap segera mendatangi kediaman Bapak Silas Waki Ondo Api Kampung Towe Hitam guna menyampaikan duka dan membantu proses pemakaman serta memberi bantuan berupa bahan makanan guna meringankan beban keluarga.

BACA JUGA:

"Personel Satgas segera mendatangi rumah warga turut berduka dan membantu proses pemakaman serta memberikan sedikit bantuan berupa bahan makanan untuk meringankan beban keluarga," ucap Dankipur III.

Sementara itu, Bapak Silas Waki (46) Ondo Api Kampung Towe Hitam sekaligus keluarga yang berduka mengucapkan terimakasih atas kedatangan dan bantuan yang diberikan Satgas Yonif 143/TWEJ.