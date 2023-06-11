Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 5,4 Guncang Bone Bolango, Gorontalo Tidak Berpotensi Tsunami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:55 WIB
Gempa M 5,4 Guncang Bone Bolango, Gorontalo Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,4 yang mengguncang Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Gempa tersebut tercatat pada Minggu (11/6/2023) pukul 08.42 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 64 km barat daya dari Kabupaten Bone Bolango. Adapun titiknya berada di 0.04 Lintang Selatan (LS) dan 123.08 Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:

“Info Gempa Mag:5.4, 11-Jun-23 08:42:32 WIB, Lok:0.04 LS, 123.08 BT (64 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO),” tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Minggu (11/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 121 kilometer. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami

 BACA JUGA:

“Arahan: tidak berpotensi tsunami,” tutup keterangan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement