Gempa M 5,4 Guncang Bone Bolango, Gorontalo Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,4 yang mengguncang Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Gempa tersebut tercatat pada Minggu (11/6/2023) pukul 08.42 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 64 km barat daya dari Kabupaten Bone Bolango. Adapun titiknya berada di 0.04 Lintang Selatan (LS) dan 123.08 Bujur Timur (BT).

“Info Gempa Mag:5.4, 11-Jun-23 08:42:32 WIB, Lok:0.04 LS, 123.08 BT (64 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO),” tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Minggu (11/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 121 kilometer. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami

“Arahan: tidak berpotensi tsunami,” tutup keterangan itu.