INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Anak Krakatau Erupsi Dini Hari Tadi, Letusannya Capai 2 Km

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:41 WIB
Gunung Anak Krakatau Erupsi Dini Hari Tadi, Letusannya Capai 2 Km
Erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Gunung Anak Krakatau yang terletak di perairan Kabupaten Lampung Selatan masih terus mengalami erupsi.

Dini hari tadi, Minggu (11/6/2023) pukul 00.30 WIB, tinggi kolom letusan mencapai lebih kurang 2.000 meter atau 2 kilometer di atas puncak (± 2157 m) di atas permukaan laut.

Selain itu, kolom abu terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 65 mm dan durasi 436 detik.

"Masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak mendekati G. Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif," ujar Petugas Pemantau GAK Jumono, Minggu (10/6/2023).

Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi, Sabtu sekira pukul 17.50 WIB.

Tinggi kolom letusan teramati teramati ± 3500 m di atas puncak (± 3657 m di atas permukaan laut). Kolom abu juga terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 157 detik.

