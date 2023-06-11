Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Pengebom Ikan Ditangkap Tim Gabungan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:46 WIB
Kapal Pengebom Ikan Ditangkap Tim Gabungan
Tim gabungan tangkap kapal pengebom ikan (Foto : Antara)
BANDA ACEH - Tim gabungan dari Polres Simeulue dan Pengawas Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Lampulo menangkap kapal penangkap ikan menggunakan bom ikan beserta delapan awak di perairan Pulau Simeulue, Aceh.

Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko di Simeulue, mengatakan penangkapan kapal pengebom ikan dilakukan di Perairan Lewak, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue.

"Penangkapan kapal sempat diwarnai tembakan peringatan ke udara karena melarikan diri saat didekati petugas. Penangkapan kapal bersama delapan awak dilakukan Jumat 9 Juni pukul 16.00 WIB.," kata Jatmiko dilansir dari Antara, Minggu (11/6/2023).

Patroli gabungan Satuan Polairud dan Satuan Reserse Kriminal Polres Simeulue bersama tim PSDKP Lampulo di Perairan Lewak atau tiga mil laut dari pantai.

Saat patroli, tim melihat satu kapal mencurigakan. Tim patroli gabungan mendekati kapal tersebut. Namun, ketika didekati, kapal melaju kencang untuk melarikan diri.

"Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara, namun kapal tersebut terus melaju kencang. Tim patroli gabungan mengejar kapal tersebut," kata Kapolres.

Pengejaran berlangsung selama 30 menit. Petugas akhirnya mendekati kapal tersebut. Kemudian, petugas menaiki kapal tersebut serta menggeledah dan memeriksa anak buah kapal.

