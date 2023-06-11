Ragam Cara Kreatif Relawan Salurkan Hobi dan Sosialisasikan Ganjar ke Milenial di Sanggau

SANGGAU - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center mempunyai cara yang cukup unik untuk bisa menggaet anak muda di Kalimantan Barat (Kalbar).

Salah satunya ialah dengan menggelar lomba mancing digelar di kolam pemancingan Kelurahan Tanjung Kapuas, Kelurahan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimatan Barat.

Koordinator Daerah GMC Sanggau, Siti Aisyah mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan itu, pendukung Ganjar Pranowo mengajak organisasi seperti Sapma Sanggau dan Hima Agribisnis.

"Cukup banyak kalangan milineal Sanggau yang mempunyai hobi memancing," ujar Siti Aisyah, (Minggu (11/6/2023).

Menurutnya, kegiatan mancing itu digelar tidak hanya menyalurkan hobi saja, namun juga sebagai ajang untuk bersilahturahmi. Dia juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta yang hadir mengikuti lomba memancing itu.

"Ini para pesertanya dari berbagai kalangan, suku dan agama. Mereka berkumpul dan saling bersilaturahmi melalui lomba ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Siti mengatakan, memancing adalah akitivitas yang positif dan perlu untuk terus diperhatikan. Pasalnya, selain hobi, juga banyak masyarakat yang bertahan hidup dengan memancing.