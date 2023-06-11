Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Beri Bantuan Penerangan di Timor Tengah Selatan

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:40 WIB
Relawan Ganjar Beri Bantuan Penerangan di Timor Tengah Selatan
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

NTT- Sukarelawan Orang Muda Ganjar melakukan kegiatan sosial dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, berupa penerangan serta alat tulis kepada warga Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Korwil OMG NTT, Muhammad Hamdan mengatakan kegiatan pemberian bantuan bertajuk Meosina Alekot yang berarti Cahaya Kebaikan.

"Kehadiran kami mendapat sambutan hangat dari tokoh masyarakat, warga, orang tua hingga para pemuda," kata Muhammad Hamdan, Minggu (11/6/2023).

Dalam kesempatan itu, dia juga turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo, selaku bacapres 2024 kepawa warga sekitar.

ist

Menurutnya, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat sesuai dengan yang masyarakat butuhkan yaitu seorang pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat. "Pak Ganjar berjiwa muda dan selalu peduli dengan masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu kata dia, pihaknya akan terus hadir di tengah masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Dia berharap, dengan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Tema kegiatan ini pun juga sudah menjadi aplikasi nyata dari Bapak Ganjar Pranowo yang selalu bersama masyarakat dalam keadaan suka dan duka," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
