Penipu Catut Nama Gubernur Lampung, Janjikan Dana Hibah untuk Masyarakat

BANDARLAMPUNG - Nama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dicatut oleh penipu dengan modus menjanjikan dana hibah atau sejumlah uang untuk masyarakat.

Dalam melancarkan aksinya, sang penipu mengirimkan pesan WhatsApp kepada korban yang menjadi targetnya dengan menjanjikan akan memberikan dana hibah.

"Perkenalkan saya Bapak Arinal Djunaidi dari Kantor Gubernur Lampung. Saya ada sedikit rezky [rezeki] untuk organisasi bapak. Insya Allah akan saya kirimkan sebulan sekali untuk kegiatan atau kebutuhan di sana," tulis pesan WhatsApp sang penipu kepada korbannya.

Untuk meyakinkan korban, penipu tersebut juga menggunakan nama dan foto Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam profil WhatsApp dengan nomor 0895-1861-4264.

Saat dikonfirmasi, Plh Kepala Dinas Kominfotik Lampung Achmad Saefullah mengimbau masyarakat untuk waspada dan berhati-hati adanya penipu yang mengatasnamakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

"Kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan Gubernur Lampung," ujar Plh Kadis Kominfotik Lampung Achmad Saefullah dalam keterangannya melalui Instagram resmi Pemprov Lampung @pemprov.lampung, Minggu (11/6/2023).

Saefullah menjelaskan, modus penipuan itu mengatasnamakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan menjanjikan kepada masyarakat akan diberikan dana hibah.

"Dengan modus penipu mengatasnamakan Gubernur Lampung yang akan memberikan janji atau iming-iming berupa dana hibah atau dana pemberian kepada instansi, yayasan atau masyarakat secara langsung," kata Saefullah.