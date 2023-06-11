Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada, Lima Daerah di Kaltim Berpotensi Hujan Disertai Petir Besok

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:55 WIB
Waspada, Lima Daerah di Kaltim Berpotensi Hujan Disertai Petir Besok
Ilustrasi. (Foto: Antara)
BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan lima daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Kaltim mengalami hujan lebat hingga hujan petir disertai angin kencang, besok Senin 12 Juni 2023, sehingga semua pihak diimbau waspada terhadap dampaknya.

"Dampak hujan lebat hingga hujan petir dan angin kencang antara lain banjir, sungai meluap, pohon tumbang, jalan licin, tanah longsor, dan lainnya," ujar Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan BMKG Balikpapan Ilham Rosihan Fachturoni di Balikpapan, dikutip dari Antara, Minggu.

Meski hanya lima kabupaten yang diprakirakan mengalami peristiwa ini, namun masyarakat dan pihak terkait di lima kabupaten/kota lainnya diharapkan tetap waspada karena berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang.

Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Potensi Terjang Perairan Barat Lampung dan Selatan Jawa 

Lima daerah yang diprakirakan mengalami peristiwa tersebut adalah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rinciannya adalah hujan petir di Balikpapan diprakirakan terjadi sekitar pukul 23.00 Wita di dua kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara, sedangkan kecamatan lainnya hujan ringan di jam yang sama.

Kabupaten Kutai Barat sekitar pukul 20.00 Wita, hujan lebat hingga hujan petir berpotensi terjadi di 12 kecamatan, yakni Sendawar, Bentian Besar, Long Iram, Melak.

Kemudian di Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, Mook Manaar Bulatn, Nyuatan, Penyinggahan, Sekolaq Darat, Siluq Ngurai, dan Tering, sedangkan sebagian besar kecamatan lainnya hujan ringan sekitar pukul 23.00.

