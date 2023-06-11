Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Polda Sultra Ditikam OTK hingga Kritis, Polisi Buru Pelaku

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:44 WIB
Anggota Polda Sultra Ditikam OTK hingga Kritis, Polisi Buru Pelaku
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
KENDARI - Aparat kepolisian masih mengejar terduga pelaku yang melakukan penikaman terhadap seorang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara berinisial Bripda YM pada Minggu pagi.

"Saat ini kami masih mengejar pelaku, masih lidik (diselidiki)," kata Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Mochammad Sholeh di Kendari, dikutip dari Antara, Minggu (11/6/2023).

Seorang anggota Polri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial YM dengan pangkat Brigadir Polisi Dua, ditikam oleh orang tak dikenal pada Minggu (11/6) pagi sekitar pukul 05.00 Wita.

Penikaman Massal Prancis, Pelaku Menyebut Nama Yesus Kristus saat Menyerang 

Peristiwa tersebut terjadi di dekat salah satu hotel di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Kendari Barat, Kota Kendari. Saat itu korban bersama temannya yang juga anggota Polri Bripda AF.

Kombes Sholeh mengungkapkan kasus penikaman terhadap anggota Polri yang berdinas di Mapolda Sultra itu berawal dari cekcok dengan tukang parkir di daerah itu.

"Info awal (korban Bripda YM terlibat cekcok mulut) dengan tukang parkir," ujarnya.

Bripda YM mendapat tikaman senjata tajam pada bagian perutnya hingga tersungkur. Korban kemudian dibawa oleh temannya sesama anggota Polri ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk mendapatkan perawatan medis.

Sholeh mengatakan saat ini kondisi korban dalam keadaan stabil dan sudah membaik. "Tidak kritis, anggota dalam keadaan sehat dan stabil, sudah dilakukan penanganan oleh dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari," jelasnya.

