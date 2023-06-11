KaTa Kreatif di Kota Tegal, Sandiaga Uno Dorong Pelaku Ekraf Terus Berinovasi

TEGAL - Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kota Tegal, Jawa Tengah untuk terus berinovasi serta membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemenparekraf juga terus memberikan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara komprehensif di Kota Tegal dengan komitmen untuk mengembangkan simpul kabupaten/kota kreatif.

Workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan kabupaten/kota kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia di Kota Tegal merupakan lokasi ke-15 dari rangkaian program pengembangan kabupaten/kota kreatif Indonesia tahun 2023.

Sandiaga yang disambut Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono langsung berdialog dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal, Sabtu (10/6/2023) malam.

Menurut Sandi, Kota Tegal memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar pada subsektor kriya, fesyen dan kuliner. “Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf. Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini,” ucap Sandi.

Workshop KaTa Kreatif ini diikuti sebanyak 200 pelaku ekonomi kreatif yang berdomisili di Kota Tegal. Kemenparekraf berupaya mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dengan bentuk aktivasi kegiatan dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif.