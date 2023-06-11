Sandiaga: Kreativitas dan Inovasi Kunci Pelaku Ekraf Jangkau Pasar Lebih Luas

TEGAL - Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Kota Tegal memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar pada subsektor kriya, fesyen dan kuliner.

Hal itu disampaikannya saat mengisi workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan kabupaten/kota kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia di Kota Tegal, Sabtu (10/6/2023). Sandi mengingatkan, kreativitas dan inovasi sangat penting bagi pelaku ekraf.

“Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf. Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini,” ujar Sandi.

Untuk itu, Sandi mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kota Tegal, Jawa Tengah untuk terus berinovasi serta membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemenparekraf juga terus memberikan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara komprehensif di Kota Tegal dengan komitmen untuk mengembangkan simpul kabupaten/kota kreatif.

Dalam acara tersebut, Sandiaga yang disambut Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono langsung berdialog dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal.

Workshop KaTa Kreatif ini diikuti sebanyak 200 pelaku ekonomi kreatif yang berdomisili di Kota Tegal. Kemenparekraf berupaya mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dengan bentuk aktivasi kegiatan dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif.