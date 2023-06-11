Advertisement
HOME NEWS JATENG

Haul Mbah Dim, Cak Imin dan Puluhan Ribu Santri Sholawatan Bersama Habib Syech

Amelia Hermawan , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:51 WIB
Haul Mbah Dim, Cak Imin dan Puluhan Ribu Santri Sholawatan Bersama Habib Syech
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/PKB
A
A
A

KENDAL - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengunjungi Pondok Pesantren Al Fadllu 2 Kaliwungu, di Kendal, Jawa Tengah.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini bersholawatan bersama Habib Syech bin Abful Qadir Assegaf dalam rangka Dzikru Haul Syaikhona KH. Dimyati Rais atau Mbah Dim.

Kegiatan itu juga dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu santri dan Syekhermania dari berbagai wilayah Kendal dan sekitarnya.

"Romo Kiai Dimyati Rais ini Kiai paling lengkap, ulama paling lengkap, alim allamah, zuhud, bahkan terkenal tidak pernah lepas dari keseharian yang penuh istikamah dan tawadu," ujar Cak Imin dikutip, Minggu (11/6/2023).

Kiai Dimyati kata Cak Imin adalah pemimpin besar bukan hanya bagi kader dan pengurus PKB, tetapi santri dan masyarakat Indonesia. Kiai Dimyati juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB periode 2019-2024.

"Mbah Dim adalah pimpinan besar kita, tetapi tidak pernah sedikitpun menunjukkan kesombongan akan kebesaran beliau. Semua hadir sowan beliau, dari Presiden sampai rakyat biasa tidak pernah putus," kata Cak Imin.

"Kita semua menyaksikan, semoga seluruh amal ibadah beliau, perjuangan-perjuangan beliau kekal dan diterima oleh Allah Ta’ala. Semoga kita semua, khususnya Gus Alam bisa mewarisi dan melanjutkan perjuangan Mbah Dimyati Rois," pungkasnya.

Topik Artikel :
Muhaimin Iskandar cak imin PKB
