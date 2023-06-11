Jaga Pola Hidup Sehat, Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Muda Senam Bersama

SEMARANG- Relawan Srikandi Ganjar menggelar kegiatan senam bersama dengan tema Srikandi Fit & Fun yang diadakan di Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, mereka juga mengajak para perempuan muda untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.

Korwil Srikandi Ganjar Jateng, Putri Indah mengatakan ada puluhan perempuan muda yang ikut serta dalam acara tersebut.

"Acara ini diadakan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran secara teratur," kata Putri, Minggu (11/6/2023).

"Peserta diajak untuk bergerak bersama dan menikmati musik yang diputar dan melakukan gerakan senam," tambahnya.

Selain itu, para peserta disarankan untuk melakukan gerakan senam secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh mereka.

Putri mengatakan, gerakan senam diharapkan dapat membantu meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jiwa.

"Kegiatan Srikandi Fit & Fun ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan olahraga secara teratur,"terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, senam bersama tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat sekitar.