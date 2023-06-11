Puluhan Ribu Relawan Ganjar Silaturahmi, Usung Tema Merawat Jiwa Nusantara

SIDOARJO - Puluhan ribu relawan Ganjar Pranowo membanjiri Gedung Olahraga Rakyat (GOR) Delta Sidoarjo pada Sabtu 10 Juni 2023, untuk bersilaturahmi dengan tajuk "Merawat Jiwa Nusantara". Dari siang hingga sore hari, area GOR Delta terpantau dipadati oleh relawan.

Dilansir dari Antara, silaturahmi Akbar bertema Merawat Jiwa Nusantara tersebut dihadiri ribuan relawan dari 164 organisasi dari berbagai kalangan dan latar belakang masyarakat dengan menampilkan beragam kesenian nasional yang terangkum dalam Parade Kebhinekaan

Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran banyak pemuda di acara merupakan bagian dari cara tim sukses Ganjar dalam menjalin hubungan dengan pemilih pemula menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan parade kebhinekaan, pergelaran tari nusantara, dan orasi kebangsaan. Acara ini dipandu oleh artis terkenal, Sule dan Soimah, yang berhasil menghidupkan suasana dengan kepiawaiannya dalam bercanda dan menyanyi.

BACA JUGA: Seribu Jenderal Purnawirawan Turun Gunung Dukung Ganjar Jadi Presiden

Selain itu, berbagai artis kenamaan juga turut tampil memeriahkan acara Silaturahmi Relawan Ganjar Pranowo ini. Mereka membawakan lagu-lagu populer dan menghibur penonton dengan atraksi menarik. Kehadiran para artis tersebut semakin menambah semaraknya acara tersebut.

Dalam orasinya, Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.