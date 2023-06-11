Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hadiri Rakernas Saga, Wasekjen Perindo Sebut Aura Kemenangan Sangat Terasa

Rico Afrido S , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:57 WIB
Hadiri Rakernas Saga, Wasekjen Perindo Sebut Aura Kemenangan Sangat Terasa
Wasekjen Partai Perindo Ken Ragil Turyono (Foto: Ist)
JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar (Saga) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (11/6/2023). Sejumlah perwakilan partai politik hadir di acara tersebut.

Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ken Ragil Turyono.

"Kawan-kawan Sahabat Ganjar dari Sabang sampai Merauke yang datang, auranya luar biasa dan semangatnya membahana," kata Ken Ragil dalam sambutannya.

Ken Ragil menegaskan, pihaknya siap memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bersama Partai Perindo. "Insya Allah mengantarkan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. Aura-aura kemenangan sudah terasa di ruangan ini," ujarnya.

Kepada Sahabat Ganjar dan semua partai politik pendukung agar menyatukan kekuatan dan bersinergi untuk mengantarkan Ganjar Pranowo ke kursi RI 1 berikutnya.

"Saya mengenal Sahabat Ganjar sudah sejak 2 tahun lalu dan sangat terhormat bisa di tengah-tengah Sahabat Ganjar pada rakernas kali ini. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan Rakernas II kali ini, menggalang kekuatan, menggalang semangat kita untuk memenangkan Pemilu Serentak 2024 untuk Ganjar Pranowo," katanya.

