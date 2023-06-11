Aneh Tapi Nyata, Mobil Google Maps Tersesat Jalan Buntu Perkebunan Tebu di Malang

MALANG - Jika tersesat ke sebuah jalan karena ulah Google Maps mungkin hal yang biasa. Tapi kali ini sebuah mobil milik Google Maps yang tengah memetakan jalan justru yang tersesat di ladang perkebunan warga di Kabupaten Malang bagian selatan.

Ya, mobil Google Maps bernomor polisi B 1142 DFP ini tersesat ke sebuah kebun tebu di RT 33 RW 6 Dusun Gumukmas, Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Detik-detik mobil Google Maps tersesat ini direkam oleh kamera warga sekitar.

Saat itu sejumlah warga sekitar dari video yang muncul di media sosial bahu - membahu menarik mobil dengan sebuah tali tampar. Mobil ditarik dari arah bawah kemudian terus melaju ke atas ditarik ramai-ramai oleh setidaknya lebih dari 12 warga.

Tak hanya ditarik dari depan mobil, ada empat warga yang mendorong mobil dari belakang menaiki sebuah jalanan tanah di ladang perkebunan tebu. Momen video mobil google maps tersesat ini diunggah melalui akun @terang_media.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian bermula pada Kamis (8/6/2023) sekitar pukul 15.00 WIB, mobil yang berisi dua orang itu berjalan mengikuti Google Maps menuju ke dalam sebuah perkebunan tebu. Ternyata saat ditelusuri jalan tersebut buntu dan biasanya hanya digunakan untuk akses pengambilan tebu.

Saat mobil mau kembali, ternyata mengalami kesulitan. Kendaraan tidak bisa menanjak karena jalan dari tanah itu sangat licin, usai terkena guyuran hujan. Pengendara mobil Google Maps itu pun pada akhirnya keluar dan berjalan ke pemukiman warga meminta pertolongan. Warga yang mengetahui pun memberikan pertolongan.

Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga menarik kendaraan bersama-sama sekuat tenaga dalam keadaan jalan menanjak kurang lebih sejauh 400 meter. Bersamaan sang sopir mencoba memacu kendaraanya agar bisa memudahkan warga dalam menarik mobil google maps tersebut.

Menurut Amin, warga setempat tidak tahu jika ada mobil Google Maps yang masuk ke jalan tanah mengarah ke tengah perkebunan tebu. Tetapi karena sudah kejadian akhirnya mobil terpaksa dievakuasi dengan ditarik ramai-ramai kurang lebih 30 menit.