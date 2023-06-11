Gempa M3,5 Guncang Pacitan Jatim

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,5 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, pukul 23.00 WIB, Minggu (11/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.70 LS, 110.63 BT atau 78 Km Barat Daya Pacitan. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)