Jasad Wisatawan Asal Jaksel Ditemukan Terapung Sejauh 2 KM di Pantai Karang Sapi

SUKABUMI - Jasad Ramico (27) warga Ulumjami, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan akhirnya ditemukan. Mayat pria itu ditemukan pada Minggu (11/6/2023) sekitar pukul 06.15 WIB.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan, kondisi jenasah korban ditemukan terapung di Perairan Pantai Karang Sapi kurang lebih 2 kilometer dari lokasi kejadian.

"Kami temukan jasad korban setelah mendapatkan informasi dari nelayan setempat kemudian jenasah kita evakuasi menuju RSUD Jampang Kulon untuk proses selanjutnya," ungkap Suryo Adianto.

Suryo menjelaskan, upaya pencarian korban yang terseret di Pasir Putih, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat membuahkan hasil. Sebelumnya Tim SAR melakukan pencarian hingga radius 3 Nauticamilles (NM) namun hasilnya nihil.

"Sebelumnya dapat informasi, pencarian kembali dilanjutkan pagi tadi dengan membagi 2 area. Alhamdulillah tidak lama nelayan memberitahukan kami," terangnya.