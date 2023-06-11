Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,5 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:54 WIB
Gempa M3,5 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BANDUNG - Kabupaten Cianjur diguncang gempa bumi tektonik magnitudo 3.5 pukul 11.12 WIB, Minggu (11/6/2023).

Episenter terletak pada koordinat 6.86 LS dan 107.06 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 9 km Barat Daya Cianjur pada kedalaman 10 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Cipanas, Pacet, Cugenang dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Di Cibodas, Kabupaten Cianjur, dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartanto.

Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Cianjur gempa
