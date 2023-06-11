Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Yayasan Al Mashduqiyah yang Aktif Sejak 1960

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:31 WIB
Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Yayasan Al Mashduqiyah yang Aktif Sejak 1960
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni (Foto: Kementerian ATR/BPN)
A
A
A

JAKARTA - Yayasan Al Mashduqiyah yang sudah aktif memberikan pengajaran sejak 1960, mendapat sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantrennya yang dibangun dua dekade silam.

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk nyata Gerakan Nasional Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dirasakan oleh masyarakat.

Penyerahan sertifikat diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, di Aula Al Mashduqiyah Boarding School, Tarogong Garut, Minggu (11/6/2023).

Raja Juli menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya sedang fokus dalam pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia yang diperkirakan terdapat 126 juta bidang.

“Dulu, sebelum era pemerintahan Pak Jokowi, sertifikasi tanah itu hanya 500 ribu sertifikat per tahun. Tetapi sekarang, dengan perbaikan tata kelola yang diiringi kerja keras. Alhamdulilah mencapai 6,5-7 juta per tahun,” ujar Raja Antoni dalam keterangan yang diterima.

Raja Antoni melanjutkan, akselerasi pendaftaran tanah yang naik hingga jutaan tersebut tidak hanya bermakna peningkatan jumlah sertipikat, tetapi juga peningkatan standar hidup ekonomi masyarakat.

“Kalau adik-adik mendapat urutan terakhir dalam sertifikasi tanah, maka adik-adik harus harus menunggu 180 tahun lamanya. Dengan percepatan ini, Alhamdulilah sertifikasi tanah memberikan nilai ekonomi sebanyak 5.500 Triliun,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement