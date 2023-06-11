Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Yayasan Al Mashduqiyah yang Aktif Sejak 1960

JAKARTA - Yayasan Al Mashduqiyah yang sudah aktif memberikan pengajaran sejak 1960, mendapat sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantrennya yang dibangun dua dekade silam.

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk nyata Gerakan Nasional Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dirasakan oleh masyarakat.

Penyerahan sertifikat diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, di Aula Al Mashduqiyah Boarding School, Tarogong Garut, Minggu (11/6/2023).

Raja Juli menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya sedang fokus dalam pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia yang diperkirakan terdapat 126 juta bidang.

“Dulu, sebelum era pemerintahan Pak Jokowi, sertifikasi tanah itu hanya 500 ribu sertifikat per tahun. Tetapi sekarang, dengan perbaikan tata kelola yang diiringi kerja keras. Alhamdulilah mencapai 6,5-7 juta per tahun,” ujar Raja Antoni dalam keterangan yang diterima.

Raja Antoni melanjutkan, akselerasi pendaftaran tanah yang naik hingga jutaan tersebut tidak hanya bermakna peningkatan jumlah sertipikat, tetapi juga peningkatan standar hidup ekonomi masyarakat.

“Kalau adik-adik mendapat urutan terakhir dalam sertifikasi tanah, maka adik-adik harus harus menunggu 180 tahun lamanya. Dengan percepatan ini, Alhamdulilah sertifikasi tanah memberikan nilai ekonomi sebanyak 5.500 Triliun,” tuturnya.