Kerangka Manusia yang Hebohkan Warga Masih Misterius, Tersimpan di RSU dr Slamet

GARUT - Kerangka dan bagian tubuh manusia yang ditemukan di Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, awal Mei 2023 lalu hingga kini masih tersimpan dalam kamar mayat RSUD dr Slamet Garut. Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu sempat menjalani sejumlah pemeriksaan di rumah sakit oleh dokter forensik beberapa hari setelah ditemukan.

"Masih ada di rumah sakit, masih tersimpan," kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Slamet Garut dr Muhammad Willy Indrawilis pada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (11/6/2023).

Meski telah diperiksa, dr Willy menjelaskan hasil dari proses autopsi jenazah tersebut belum selesai. "Proses autopsi sudah selesai, namun untuk hasilnya belum beres," ujarnya.

Polres Garut sebelumnya telah mengumumkan ciri-ciri kerangka manusia yang penemuannya menggemparkan warga Kecamatan Talegong ini. Kerangka tersebut memiliki rambut dengan panjang rata-rata sekitar 16 cm dan tinggi badan kurang lebih sekitar 170 cm.

Selain itu struktur gigi dari jenazah tidak rapi. Saat ditemukan, polisi mendapati pakaian, yaitu kaus warna hitam dengan tulisan MrDee.Co, baju lengan panjang warna abu-abu bertuliskan N/O, dan celana pendek abu-abu merk Liquid.

Aparat kepolisian sampai sekarang juga masih belum menerima laporan pihak mana pun yang mengakui jika jenazah yang ditemukan di Kampung Awisuti, Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, tersebut sebagai anggota keluarga mereka.