HOME NEWS JABAR

Ribuan Kader NasDem dari Indramayu dan Cirebon Pindah ke Perindo, Siap Menangkan Pemilu 2024

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:43 WIB
A
A
A

INDRAMAYU - Tidak hanya mantan Ketua DPD Partai NasDem Indramayu Yosep Husein Ibrahim, ribuan kader Partai NasDem lainnya juga turut mengundurkan diri. Kader yang mengundurkan diri itupun memilih masuk ke Partai Perindo.

Usai mendeklarasikan pengunduran dirinya dari Partai NasDem, Yosep Husein Ibrahim menyebutkan, para kader yang mengundurkan diri itu berasal dari 31 kecamatan wilayah Indramayu dan 20 kecamatan wilayah Cirebon.

Meski belum mendata secara pasti, Yosep Husein Ibrahim mengklaim, jumlah kader yang mengundurkan diri sekitar 120 ribu anggota.

"Saya mengklaim atas nama ketua DPD Partai NasDem Indramayu, kader yang mengundurkan diri kurang lebih mencapai 120 ribu anggota," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (11/6/2023).

Yosep Husein Ibrahim menyatakan, para kader NasDem yang mengundurkan diri ini pun diakui siap memberikan suaranya untuk Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang.

"Kami berkeyakinan, bahwa 2024 mengatasnamakan Perindo Insya Allah kita mempunyai kursi yang signifikan untuk Kabupaten Indramayu," tegas dia.

Di sisi lain, Yosep Husein Ibrahim mengungkapkan, bahwa dirinya sangat merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh ketua umum Partai Perindo untuk memimpin sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Bakal Calon Legislatif DPR RI nomor urut 1 Jabar 8 dan Ami Anggraeni sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Indramayu.

