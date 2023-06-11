Disambut Ribuan Relawan, Ganjar Diteriaki Presiden 2024 di Bandara Kualanamu

DELISERDANG- Ribuan massa menyambut bakal calon dari PDIP, Ganjar Pranowo di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (11/6/2023).

Pekik 'Ganjar Presiden 2024' menggema oleh relawan dengan penuh semangat, sambil melambaikan spanduk dan mengenakan kaos dengan gambar wajah Ganjar.

Kerumunan tersebut bergemuruh dengan sorakan, mengungkapkan keyakinan mereka yang teguh terhadap kemampuan kepemimpinan Ganjar.

Ganjar terlihat berjalan melalui kerumunan sembari menebarkan senyum, berjabat tangan, dan bertukar kata-kata terima kasih dengan para relawan setianya. Dia juga sempat dikalungkan kain ciri khas kebudayaan Sumatera Utara oleh relawan.

"Terima kasih ya, terima kasih," ujar Ganjar menyapa relawan, seraya tangannya memberi penghormatan dan penghargaan kepada relawan.

Dalam kesempatan itu, dia juga berbincang dengan media yang hadir di lokasi. Ganjar mengungkapkan apresiasinya yang tulus atas dukungan yang luar biasa yang telah diterimanya.

"Terima kasih ya," tutur Ganjar sembari memberi jempol, pertanda apresiasi yang luar biasa kepada relawan.

Politikus PDIP, Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan menyambut kedatangan Ganjar. Bahkan Bobby satu mobil dengan Ganjar Pranowo.