Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ribuan Kader Sambut Ganjar di Konsolidasi PDI Perjuangan Sumut untuk Pilpres 2024

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |18:17 WIB
Ribuan Kader Sambut Ganjar di Konsolidasi PDI Perjuangan Sumut untuk Pilpres 2024
A
A
A

DELISERDANG - Bakal Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ganjar Pranowo menghadiri Konsolidasi PDI Perjuangan Sumatera Utara Untuk Pemenangan Pemilihan Presiden 2024 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu (11/6/2023) siang.

Ganjar hadir bersama sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan diantaranya, Yasona Laoly, Djarot Saiful Hidayat, Syukur Nababan, serta sejumlah tokoh PDI Perjuangan asal Sumut, seperti Panda Nababan, Rapidin Simbolon, Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan dan Sofyan Tan.

Dalam konsolidasi itu, hadir pula para pengurus partai politik yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo, diantaranya PPP, Perindo dan Hanura.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon mengatakan telah ada 243 kelompok relawan di Sumatera Utara yang siap memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

"Para relawan ini akan bekerjasama dengan kader kita untuk memenangkan hati masyarakat di akar rumput dan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang," kata Rapidin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta para kader PDI Perjuangan untuk meningkatkan sosialisasi pencalonan Ganja Pranowo hingga ke desa-desa. DPP PDI Perjuangan juga telah menginstruksikan para anggota legislatif maupun kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk memaksimalkan sosialisasi.

"Pasang foto Mas Ganjar sampai ke pelosok-pelosok desa di Sumut. Sosialisasi masih minim, sehingga kita perlu maksimalkan. Nanti kita akan cek. Kita evaluasi," tambah Djarot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement