Ribuan Kader Sambut Ganjar di Konsolidasi PDI Perjuangan Sumut untuk Pilpres 2024

DELISERDANG - Bakal Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ganjar Pranowo menghadiri Konsolidasi PDI Perjuangan Sumatera Utara Untuk Pemenangan Pemilihan Presiden 2024 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu (11/6/2023) siang.

Ganjar hadir bersama sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan diantaranya, Yasona Laoly, Djarot Saiful Hidayat, Syukur Nababan, serta sejumlah tokoh PDI Perjuangan asal Sumut, seperti Panda Nababan, Rapidin Simbolon, Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan dan Sofyan Tan.

Dalam konsolidasi itu, hadir pula para pengurus partai politik yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo, diantaranya PPP, Perindo dan Hanura.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon mengatakan telah ada 243 kelompok relawan di Sumatera Utara yang siap memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

"Para relawan ini akan bekerjasama dengan kader kita untuk memenangkan hati masyarakat di akar rumput dan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang," kata Rapidin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta para kader PDI Perjuangan untuk meningkatkan sosialisasi pencalonan Ganja Pranowo hingga ke desa-desa. DPP PDI Perjuangan juga telah menginstruksikan para anggota legislatif maupun kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk memaksimalkan sosialisasi.

"Pasang foto Mas Ganjar sampai ke pelosok-pelosok desa di Sumut. Sosialisasi masih minim, sehingga kita perlu maksimalkan. Nanti kita akan cek. Kita evaluasi," tambah Djarot.