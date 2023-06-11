Kartini Perindo Gandeng Emak-Emak dan Remaja Putri Ikuti Senam Sehat

PALEMBANG - Demi mewujudkan Indonesia sehat, Kartini Perindo, Kota Palembang, mengandeng sejumlah emak-emak dan remaja putri untuk mengikuti senam sehat.

Gerakan tersebut dilakikan untuk membudayakan olahraga sebagai sarana menjaga kesehatan. Aksi ini juga sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat Kota Palembang.

Pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraguna, Kelurahan 8 Ilir Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang.

Senam sehat menjadi sarana mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Dengan senam sehat, masyarakat membudayakan olah raga sebagai sarana sederhana manjaga kesehatan diri.

Perindo, yang ditetapkan sebagai partai peserta pemilu dengan nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu merupakan bentuk komitmen agar partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia.

"Ini sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat," ujar Ketua Kartini Perindo Palembang Lely Camelia, Minggu (11/6/2023)