Lewat Senam Sehat, Kartini Perindo Kota Palembang Juga Sosialisasikan Program Partai

PALEMBANG - Pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraguna, Kelurahan 8 Ilir Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang.

Senam sehat menjadi sarana mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Dengan senam sehat, masyarakat membudayakan olah raga sebagai sarana sederhana manjaga kesehatan diri.

Perindo, yang ditetapkan sebagai partai peserta pemilu dengan nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu merupakan bentuk komitmen agar partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia.

"Ini sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat," ujar Ketua Kartini Perindo Palembang Lely Camelia, Minggu (11/6/2023)

Selain melakukan senam sehat, pengurus Kartini Perindo juga mensosialisasikan program lainnya yang bergerak di kalangan perempuan.

Bahkan minat keingintahuan masyarakat mendalam tentang Partai Perindo dan program kerja kerakyatan yang berfokus pada umkm dan pelaku usaha untuk terwujudnya indonesia sejahtera.

(Khafid Mardiyansyah)