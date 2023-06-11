Cara Relawan Ganjar Asah Kemampuan Pemuda Milenial di Palembang

PALEMBANG- Pendukung Ganjar Pranowo yang menamakan Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) mengadakan kegiatan Coaching Clinic futsal bersama Tomy JB di Lapangan Barokah, Jalan Lintas Bar, Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (11/6/2023).

Kegiatan yang diikuti oleh para anak muda itu dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung mereka bisa meningkatkan kemampuan bermain futsal. Mereka juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta yang hadir.

Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar (OMG) Sumsel, Fariz Allaudin Fathin mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan relawan Ganjar Pranowo itu kepada anak muda Palembang.

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan pelatih profesional agar para milenial itu semakin bisa meningkatkan kemampuannya.

"Ini adalah salah satu agenda yang sangat penting untuk mereka belajar dan berlatih dengan seseorang yang profesional dibidangnya," ungkap Fariz, Minggu (11/6/2023).

Oleh karena itu, dia berharap kegiatan pelatihan itu bisa menghasilkan pemain futsal profesional di berbagai ajang nasional bahkan Internasional.

Dalam coaching clinic, para milenial diajarkan teknik bermain futsal seperti latihan passing, shooting, defend, dan counter attack.