Lancarkan Serangan Balik, Pasukan Ukraina Berhasil Rebut 3 Desa dari Rusia

KYIV - Ukraina mengatakan pada Minggu, (11/6/2023) bahwa pasukannya telah merebut kembali tiga desa dari pasukan Rusia di wilayah tenggara, pemukiman pertama yang dibebaskan yang telah dilaporkan sejak Kyiv melancarkan serangan balasan minggu ini.

Pasukan Kyiv memposting video yang tidak diverifikasi yang menunjukkan tentara mengibarkan bendera Ukraina di sebuah gedung yang dibom di Desa Blahodatne di wilayah Donetsk dan berpose dengan bendera unit mereka di Desa Neskuchne yang berdekatan.

"Kami melihat hasil pertama dari tindakan serangan balik, hasil lokal," kata Valeryi Shershen, juru bicara sektor militer "Tavria" Ukraina, di televisi.

Tentara Ukraina juga merebut kembali Makarivka, desa berikutnya di selatan, dan maju antara 300 dan 1.500 meter dalam dua arah di front selatan, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar dalam sebuah pernyataan.

"Tidak ada posisi yang hilang pada arah di mana pasukan kami berada dalam posisi bertahan," tambah Maliar sebagaimana dilansir Reuters.

Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu, (10/6/2023) memberikan sinyal terkuatnya bahwa Kyiv telah meluncurkan serangan balik yang telah lama ditunggu-tunggu untuk merebut kembali tanah di timur dan selatan, membenarkan bahwa "operasi serangan balik dan pertahanan" sedang berlangsung.