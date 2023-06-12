Bocah 11 Tahun Meninggal Setelah Penerbangan Turkish Airlines Mendarat Darurat di Hungaria

BUDAPEST – Seorang bocah meninggal setelah kehilangan kesadaran di tengah penerbangan ke New York, Amerika Serikat (AS). Anak berusia 11 tahun itu sedang dalam penerbangan Turkish Airlines dari Istanbul ke AS ketika mereka menjadi tidak responsif saat terbang di atas Eropa.

Pesawat tersebut melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara di Hungaria tetapi meskipun petugas medis bergegas ke pesawat, anak tersebut tidak dapat diselamatkan, demikian dilaporkan kantor berita MTI.

Layanan Medis Bandara telah bergegas ke penerbangan TK003 setelah mendarat di landasan di Bandara Internasional Budapest Ferenc Liszt, lapor outlet itu.

Diyakini anak itu adalah bocah Amerika berusia 11 tahun yang bepergian bersama keluarganya.

Media lokal mengklaim awak kabin melakukan pertolongan pertama pada anak yang memiliki disabilitas itu, seperti yang dilakukan seorang dokter yang juga ikut dalam penerbangan tersebut.

Pilot menghubungi pejabat di Bandara Budapest dan mendapat izin untuk melakukan pendaratan darurat, mendarat pada pukul 10.30 pagi waktu setempat, menurut laporan The Sun.