INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setidaknya 6 Orang Tewas Setelah Bendungan Raksasa Era Soviet Meledak di Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:40 WIB
ISTANBUL - Kyiv mengatakan setidaknya enam korban tewas akibat banjir yang dipicu ledakan bendungan dari era Soviet, Nova Kakhovka di Ukraina selatan.

“Di Oblast Kherson, sebanyak 46 permukiman benar-benar terendam banjir, 2.718 orang dievakuasi, termasuk 190 anak. Lima orang meninggal, 35 orang dianggap hilang, termasuk tujuh anak,” kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klymenko di Facebook, sebagaimana dilansir dari ANTARA.

BACA JUGA:

Bendungan Raksasa Meledak Picu Banjir di Zona Perang Rusia-Ukraina, Warga Sekitar Melarikan Diri 

Klymenko mengatakan bahwa 31 permukiman terendam banjir di wilayah Mykolaiv, di mana satu orang tewas dan 982 orang dievakuasi, termasuk 167 anak.

“Hampir 162.000 pelanggan di 34 permukiman tidak memiliki pasokan air di Oblast Dnipropetrovsk. Pengiriman air untuk minum dan teknis sedang berlangsung. Bersama dengan otoritas lokal, kami berupaya menstabilkan pasokan air untuk warga," ujar Klymenko.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa air di permukiman yang tergenang secara bertahap mulai surut, tetapi kondisi cuaca memburuk dengan turunnya hujan yang dilaporkan terjadi di hampir seluruh wilayah Kherson.

Secara terpisah, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa enam orang terluka saat dievakuasi dari tepi kiri sungai di wilayah Kherson, akibat serangan pasukan Rusia.

