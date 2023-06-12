Gunung Berapi Mayon di Filipina Muntahkan Lava, 13.000 Warga Dievakuasi

MANILA - Sekira 13.000 orang telah dievakuasi di timur laut Filipina karena gunung berapi paling terkenal di negara itu, Mayon, terus mengeluarkan lava.

Dengan mengendarai lori dan gerbong yang ditarik kerbau, orang-orang yang tinggal di dalam "zona bahaya permanen" atau radius enam kilometer mengungsi ke tempat perlindungan.

Dikenal dengan bentuk kerucutnya yang "sempurna", Mayon mulai memuntahkan lava minggu lalu. Tetapi evakuasi baru dimulai pada akhir pekan saat aktivitas vulkanik meningkat, pengaturan peringatan.

Lebih banyak orang dapat dievakuasi jika aktivitas Mayon meningkat dalam beberapa hari mendatang, kata Teresito Bacolcol, kepala vulkanologi negara itu, sebagaimana dilansir BBC

Saat ini status Gunung Mayon berada di bawah peringatan tertinggi ketiga dalam sistem lima tingkat yang meramalkan ancaman letusan berbahaya atau eksplosif. Secara teknis Gunung Mayon telah erupsi, meskipun dengan kecepatan lambat, dengan lava yang mengalir dari kawah, kata para ilmuwan.