Rusia dan Ukraina Barter 200 Tahanan Tentara, Termasuk Beberapa yang Terluka

LONDON - Rusia dan Ukraina mengumumkan secara bersamaan pada Minggu (11/6/2023) mengenai kembalinya hampir 100 tentara mereka dari masing-masing pihak.

Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah pesan di aplikasi Telegram, menyatakan sebanyak 94 tentara Rusia yang ditahan Ukraina telah dibebaskan setelah perundingan dan akan dibawa ke lembaga medis untuk diperiksa.

Kepala administrasi kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan sebanyak 95 tentara Ukraina telah dikembalikan, termasuk beberapa yang terluka.

Dikutip Antara, para tahanan yang telah kembali itu termasuk anggota garda nasional dan penjaga perbatasan.