Perindo Riau Gandeng Adela Haddad Berikan Pelatihan Make Up

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau melakukan program make up expert bagi kaum hawa di Pekanbaru Riau. Dalam kegiatan ini Perindo menggandeng Adela Haddad.

Adela Haddad merupakan seorang yang sudah malang melintang untuk me-make up para artis. Dia memberikan pelatihan kepada kaum hawa di Pekanbaru agar bisa mengembangkan ilmu merias.

Kegiatan pelatihan ini digelar di Hotel Grand Central pada Senin (12/6/2023). Antusias sangat banyak untuk bisa mengikuti pelatihan yang di tajag Partai Perindo.

"Sebenarnya jumlah pesertanya banyak. Tapi harus memang dibatasi jadi tadi hanya 16 saja sesuai nomor urut Partai Perindo," kata Adela.

Dikatakannya, bahwa Partai Perindo menggandeng dirinya untuk memberikan ilmu yang lebih komplit dalam membangun usaha make up. Dari mulai cara memilih yang make ap yang baik dan cara me-make up yg tepat.