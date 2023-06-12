Perkenalkan Ganjar Pranowo ke Warga di Kawasan IKN, Relawan Gelar Aksi Tanam Pohon

Relawan perkenalkan Ganjar Pranowo ke warga di kawasan IKN (Foto: dok istimewa/Okezone)

KALTIM - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) menggelar kegiatan bersih-bersih kampung dan aksi menanam pohon bareng komunitas pemuda di Kampung Kolaborasi, RT 08, Dusun II, Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Korwil GMC Kaltim Sadly Jaya M mengatakan dalam kegiatan di Kaltim yang juga lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN ) itu, pihaknya bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Sumber Sari.

"Kami mengadakan gotong royong, bersih-bersih dan, tanam pohon bersama," ujar Sadly, Senin (12/6/2023).

Dalam kegiataan, relawan Ganjar Pranowo menargetkan 100 pohon yang akan ditanam. Menurut Sadly, ada berbagai jenis pohon buah-buahan dan dilakukan secara bertahap.

"Respons dan antusias dari masyarakat juga sangat baik sebab ini bukan kali pertama sukarelawan GMC berkegiatan di desa tersebut," ujar dia.

Dia menuturkan hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar kegiatan ini tepat sasaran dan masyarakat dapat langsung merasakan dampak dan manfaatnya.

Dalam kesempatan itu, GMC Kaltim turut memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) kepada masyarakat.

"Beliau adalah salah satu pemimpin yang mengedepankan pengembangan sumber daya alam sehingga hal ini lah yang mendorong kegiatan ini dilaksanakan," kata dia.