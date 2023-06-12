Gelar Pelatihan Make Up Gratis, Perindo Riau: Untuk Indonesia Sejahtera

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau memberikan pelatihan secara gratis bagi kaum wanita dalam mengembangkan dunia usaha jasa, make up atau MUA. Tujuan utama dalam pemberian pelatihan secara gratis ini untuk membantu perekonomian rakyat melalui dunia kecantikan rias.

"Partai Perindo sesuai dengan moto menjadi kan Indonesia sejahtera. Kegiatan ini menjadi salah satu usaha dari Partai Perindo dalam membantu membangun ekonomi rakyat," kata Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Riau Sayed Abubakar Asseggaf Senin (12/6/2023).

Dia mengatakan bahwa MUA salah satu profesi yang menjanjikan untuk peluang usaha. Jika dikelola dan dikerjakan dengan baik tentu bisa membantu perekonomian keluarga dan orang lain.

"Ada beberapa profesi yang termasuk sangat diminati, salah satunya adalah di bidang kecantikan atau MUA. Sekarang sekmen marketnya pun meningkat," imbuhnya.

Hari ini Perindo memberikan pelatihan kepada kaum hawa dengan menggandeng Adela Haddad di Hotel Grand Central Pekabaru. Peminat MUA cukup banyak dan terpaksa membatasi perserta.