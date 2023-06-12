Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Genjot Penyerapan Tenaga Kerja SMK Lewat Program Magang ke Jepang

Angga Rosa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:37 WIB
Ganjar Genjot Penyerapan Tenaga Kerja SMK Lewat Program Magang ke Jepang
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus mendorong penyerapan tenaga kerja SMK di Jateng. Salah satunya lewat program magang ke Jepang.

Hal itu dikatakan Ganjar usai memberikan arahan pada Pembukaan Seleksi Magang Jepang Tahun 2023 di Halaman Kantor Disnakertrans Provinsi Jateng, Kota Semarang, Jateng, Senin (12/6/2023).

“Ini kegiatan bagaimana kita mencoba membuka ruang seluas-luasnya agar anak-anak kita bisa bekerja di seluruh dunia, sehingga serapan tenaga kerja kita bisa carikan jalan-jalan untuk mereka bisa mendapatkan tempat yang baik,” kata Ganjar di lokasi.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng, Ganjar memberikan kesempatan kepada calon tenaga kerja lulusan SMK sederajat lewat program permagangan ke Jepang.

Seleksi penerimaan dilakukan secara ketat lewat tes pengetahuan, mata, kesamaptaan, ketahanan fisik, hingga wawancara. Tahun ini program permagangan diikuti 550 pendaftar dengan waktu seleksi selama lima hari, dari 12 sampai 16 Juni 2023.

Nantinya, peserta yang lulus seleksi akan magang di sejumlah perusahan Jepang dari berbagai sektor industri teknik. Seperti manufaktur, mesin, hingga energi.

“Kita tadi sudah simulasikan ada satu contoh yang bekerja di sana untuk magang dan pulang kemudian punya usaha, ada yang baru mau berangkat,” kata Ganjar.

