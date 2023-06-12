Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! 3 Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Satu Keluarga, Satunya Masih Bayi

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |02:44 WIB
Tragis! 3 Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Satu Keluarga, Satunya Masih Bayi
Kecelakaan beruntun di Malang. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Identitas korban kecelakaan maut mobil pickup di Kabupaten Malang akhirnya terungkap. Tiga korban terakhir dipastikan merupakan satu keluarga setelah dilakukan identifikasi dari petugas gabungan ketika jenazah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang Iptu Sunarko Rusbiyanto memastikan tiga korban yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan Nopol N 4548 ABY adalah satu keluarga. Ketiganya yakni pasangan suami istri Slamet Riyadi (50) dan Khoirul Ummah (38), serta anaknya berinisial MSH yang belum genap satu tahun. 

"Benar, yang tiga terakhir satu keluarga, satunya bayi belum satu tahun. Alamat di Jalan Cakalang RT 4 RW 10 Polowijen, Blimbing, Kota Malang," ucap Sunarko dikonfirmasi pada Minggu malam (11/6/2023).

 BACA JUGA:

Dari informasi yang dihimpun, korban Slamet Riyadi merupakan modin yang tinggal di Polowijen. Ketiga korban ini menjadi yang terparah ditabrak, bahkan dari kesaksian warga sekitar korban Slamet Riyadi dan bayinya sampai masuk ke bawah kolong mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nopol N 8315 EI.

Selain tiga orang satu keluarga tadi, Sunarko juga memastikan identitas dua korban lainnya yakni Nia Istiharoh (29) warga Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, serta satu pengemudi sepeda motor yang terluka parah yakni Zidny Nur Diana (25) warga Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Malang. 

BACA JUGA:

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun, Empat Orang Meninggal di TKP 

