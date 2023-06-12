Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sosialisasikan Ganjar, Puluhan Perempuan Milenial Bersih-Bersih Pantai Sereg Cianjur

Faisal Haris , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:47 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Puluhan Perempuan Milenial Bersih-Bersih Pantai Sereg Cianjur
Relawan Ganjar Bersih-Bersih Pantai di Cianjur
A
A
A

CIANJUR- Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar membersihkan Pantai Sereg di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur Selatan, Jawa Barat, Senin (12/6/2023).

Koordinator Wilayah Srikandi Jabar Eva Yuliana mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai itu dilakukan karena pihaknya melihat Pantai Sindangbarang kotor. Pihaknya melakukan bersih-bersih bersama masyarakat sekitar.

Eva juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada milenial yang hadir dalam aksi terserbut. Aksi bersih-bersih pantai ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

"Pantai Sereg ,di Sindangbarang Cianjur Selatan, merupakan pantai dengan pesona alam yang sangat cantik," ujar Eva

Dia menambahkan banyak wisatawan yang menikmati keindahan pantai ini, terlebih saat liburan masa sekolah tiba.

Oleh karena itu, pantai perlu dijaga agar wisatawan nyaman saat hendak berkunjung. "Kami mengedukasi kepada masyarakat sekitar untuk selalu menjaga kebersihan terutama di tempat-tempat pinggir pantai," ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa meningkatkan kepudilian masyarakat dalam menjaga lingkungan pantai Sereg agar menjadi bersih.

Halaman: 1 2
1 2
      
