Peduli Nasib Sopir Truk, Relawan Ganjar Turun ke Jalan Bagikan Bantuan di Sukabumi

SUKABUMI- Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat mengadakan kegiatan kepada sopir truk di Jalan Raya Cikukulu, Kelurahan Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (12/6/2023).

Korwil KST Jawa Barat, Rajib mengatakan dalam kegiatan itu mereka menyerahkan bantuan berupa terpal, tambang, dan alat pembuka roda truk.

BACA JUGA: Ganjar Dorong Karya Generasi Muda Daftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya

"Kami harap bantuan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan rekan sopir truk selama menjalankan tugasnya," ujar Rajib.

Dikatakan Rajib, sebanyak 100 orang penerima manfaat hadir dalam kegiatan itu. Mereka semua berasal dari sopir truk, montir, keluarga sopir, hingga masyarakat setempat.

“KST Jabar juga menyosialisasikan dan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat sekitar,” terangnya.

"Semoga makin banyak yang kenal dengan sosok Ganjar Pranowo. Kegiatan sosial ini juga kami adakan setelah terinspirasi dari Pak Ganjar," pungkasnya.