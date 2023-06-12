Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pembunuh Wanita Terbungkus Plastik di Bandung Ditangkap di Jambi

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:51 WIB
Pembunuh Wanita Terbungkus Plastik di Bandung Ditangkap di Jambi
Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik di Bandung ditangkap. (MPI/Arif Budianto)
A
A
A

BANDUNG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan perempuan dalam plastik di Cijerah, Gang Family, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Senin (12/6/2023). Pelaku PAN (52) ditangkap setelah buron selama tujuh hari.

Pelaku ditangkap di Desa Tanjungmulya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Tersangka kabur setelah membunuh korban Ema Purnomo (42) yang merupakan istrinya di tempat kos pada Senin, 5 Juni 2023.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Bandung untuk diproses hukum.

"Pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," katanya di Mapolrestabes Bandung.

Halaman:
1 2
      
