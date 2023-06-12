Bongkar TPPO di Bandung, Polisi Tangkap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Asal Cianjur

BANDUNG - Pria inisial AD (47) ditangkap Polresta Bandung. Warga Cianjur itu ditangkap terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap seorang perempuan dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengatakan, terungkapnya kasus TPPO ini berawal dari laporan korban YS (31) setelah bekerja di luar negeri melalui pelantara tersangka AD.

"Kurang lebih 3 minggu setelah direkrut, YS diberangkatkan ke Saudi Arabia dan bekerja di sana kurang lebih 8 bulan. Namun selama bekerja, korban tidak diberi makan yang layak," ujar Kusworo, Senin (12/6/2023).

Menurut Kusworo, korban hanya mendapat jatah makan sehari dua kali berupa nasi tanpa lauk. Tak hanya itu, majikan korban di Saudi Arabia juga beberapa kali melakukan percobaan pelecehan seksual kepada korban.

"Korban YS di bulan November 2022 sempat meminta tolong ke keluarga di Indonesia dan berharap dikirim uang agar bisa pulang. Begitu uang itu dikirim, korban melarikan diri dan akhirnya bisa pulang," tutur Kusworo.