INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bacaleg Perindo Deden Samsudin Gelar Silaturahmi di Kabupaten Bandung

Mujib Prayitno , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |23:50 WIB
Bacaleg Perindo Deden Samsudin Gelar Silaturahmi di Kabupaten Bandung
Bacaleg Perindo Deden Samsudin Saleh (Foto: MPI)
BANDUNG - Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Deden Samsudin Saleh menggelar silaturahmi di wilayah Dapilnya di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Senin (12/6/2023).

Silaturahmi yang digelar Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 itu, guna untuk memperkokoh komitmen menjaga kekompakan untuk memperkuat program bagi masyarakat di Kabupaten Bandung.

Deden Samsudin mengatakan bahwa silaturahmi ini dilangsungkan guna saling bertukar pikiran untuk menyamakan persepsi menjelang pengumuman para Bacaleg yang lolos di Pemilu 2024.

"Kami juga melakukan diskusi membahas tentang program-program bersama demi memperluas jangkauan Partai Perindo di Wilayah Jabar 2 yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat," ujarnya, Senin (12/6/2023).

Deden Samsudin menambahkan, kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala dengan lokasi yang disesuaikan dengan program kerja.

(Fakhrizal Fakhri )

      
