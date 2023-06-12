Bahas Bonus Demografi, Ganjar : Milenial Punya Segudang Talenta, Pemerintah Siap Fasilitasi

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo menghadiri acara hangout bersama ribuan orang yang terdiri dari generasi Z atau gen Z, influencers dan milenial di Kabupaten Deli Serdang, Minggu (11/6/2023) malam.

Dalam acara tersebut, Ganjar menjelaskan pentingnya mempersiapkan blue print atau rencana aksi strategis bagi anak

muda dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama bonus demografi di Indonesia.

Ganjar mengajak generasi muda di Sumut berperan aktif membangun daerah dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, terutama dalam sektor ekonomi kreatif, teknologi informasi, dan industri kreatif lainnya.

Ganjar juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan daya saing generasi muda.

"Maka bonus demografi itu hari ini menurut saya, mengeluarkan seluruh talenta dan kemampuan, serta bakat untuk difasilitasi, biar berkembang. Kamu (anak muda) punya talenta bagus, pemerintah mesti support, ada yang tidak beres itu sumbatan, mesti diberesin," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023).

Ganjar memberikan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi. Salah satunya mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber daya yang tak ternilai.

Menurut Ganjar, generasi muda harus memperkuat keterampilan digital dan memanfaatkannya sebagai alat untuk menghasilkan karya yang bernilai.

Ganjar juga mengungkapkan, dirinya selalu memberikan ruang bagi anak muda untuk magang di tempatnya. Sehingga mereka yang magang bisa berkembang karena ada bimbingan.

"Ada yang entrepreneur, ada yang bicara seni, ada olahraga, mungkin yang lain juga akan bicara bakat-bakat yang tidak kelihatan apalagi di dunia digital. (Seperti) membuat platform, membuat jejaring, itu luar biasa," ucapnya.

Ganjar berpesan kepada generasi muda agar tidak takut untuk bermimpi besar dan mengambil risiko dalam mengejar tujuan mereka. Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras, generasi muda memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa.

"Kalian pasti bisa," tegas Ganjar kapada gen Z, influencers dan milenial yang hadir.