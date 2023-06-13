Jalan Utama AS Ambruk, Polisi Temukan Jenazah di Bawah Reruntuhan

Jalan raya utama AS ambruk (Foto: Reuters)

NEW YORK - Pihak berwenang telah menemukan jenazah di reruntuhan sebagian jalan raya utama Amerika Serikat (AS) I-95 yang runtuh pada Minggu (11/6/2023).

Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania mengatakan jenazah, yang diserahkan ke Philadelphia County Medical Examiner pada Senin (12/6/2023), belum teridentifikasi.

Seperti diketahui, bagian dari I-95 ambruk di Philadelphia setelah truk penuh bensin terbakar di bawah jalan raya.

Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro telah mengumumkan keadaan darurat untuk mempercepat dana perbaikan.

Shapiro memperingatkan bahwa memulihkan jalan raya, yang membawa sekitar 160.000 kendaraan per hari, termasuk sekitar 14.000 truk, akan memakan waktu "beberapa bulan".

Tidak ada korban luka atau kematian yang dilaporkan segera setelah insiden tersebut. Para pejabat belum mengatakan apakah jasad yang ditemukan pada Senin (12/6/2023) adalah jasad pengemudi truk.

"Setidaknya satu kendaraan masih terjebak di bawah jalan yang runtuh," kata Gubernur Saphiro saat memberikan pengarahan di tempat kejadian pada Minggu (11/6/2023), dikutip BBC.