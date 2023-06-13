Dikira Meninggal, Wanita Ini Ditemukan Bernafas dalam Peti Mati di Pemakamannya Sendiri

QUITO - Pelayat di pemakaman seorang wanita Ekuador terkejut menemukan almarhum yang telah dibaringkan di peti mati ternyata masih hidup

Bella Montoya, 76, dinyatakan meninggal pekan lalu menyusul dugaan stroke.

Lima jam setelah upacara pemakamannya pada Jumat, (9/6/2023) kerabat yang bersiap untuk mengganti pakaiannya sebelum pemakaman menemukan wanita itu dalam kondisi terengah-engah.

Montoya sekarang kembali ke rumah sakit dalam perawatan intensif, dan kementerian kesehatan Ekuador telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki insiden tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, kementerian mengatakan bahwa wanita itu mengalami henti jantung - kehilangan pernapasan dan fungsi jantung - dan tidak menanggapi resusitasi, sehingga dokter yang bertugas memastikan kematiannya.

Putranya, Gilber Rodolfo Balberán Montoya, dikutip oleh media lokal mengatakan bahwa ibunya "dirawat sekira pukul 09:00, dan pada siang hari seorang dokter memberi tahu saya (dia) meninggal".