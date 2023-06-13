Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikira Meninggal, Wanita Ini Ditemukan Bernafas dalam Peti Mati di Pemakamannya Sendiri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:54 WIB
Dikira Meninggal, Wanita Ini Ditemukan Bernafas dalam Peti Mati di Pemakamannya Sendiri
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

QUITO - Pelayat di pemakaman seorang wanita Ekuador terkejut menemukan almarhum yang telah dibaringkan di peti mati ternyata masih hidup

Bella Montoya, 76, dinyatakan meninggal pekan lalu menyusul dugaan stroke.

Lima jam setelah upacara pemakamannya pada Jumat, (9/6/2023) kerabat yang bersiap untuk mengganti pakaiannya sebelum pemakaman menemukan wanita itu dalam kondisi terengah-engah.

Montoya sekarang kembali ke rumah sakit dalam perawatan intensif, dan kementerian kesehatan Ekuador telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki insiden tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, kementerian mengatakan bahwa wanita itu mengalami henti jantung - kehilangan pernapasan dan fungsi jantung - dan tidak menanggapi resusitasi, sehingga dokter yang bertugas memastikan kematiannya.

Putranya, Gilber Rodolfo Balberán Montoya, dikutip oleh media lokal mengatakan bahwa ibunya "dirawat sekira pukul 09:00, dan pada siang hari seorang dokter memberi tahu saya (dia) meninggal".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987924/wali-kota-termuda-di-ekuador-ditemukan-tewas-tertembak-bersama-stafnya-di-dalam-mobil-sz0IiuhtJa.jpg
Wali Kota Termuda di Ekuador Ditemukan Tewas Tertembak Bersama Stafnya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/18/2957754/argentina-usir-keluarga-bos-mafia-narkoba-yang-kabur-dari-penjara-ekuador-sVlREJJMF1.jpg
Argentina Usir Keluarga Bos Mafia Narkoba yang Kabur dari Penjara Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/18/2957349/pasukan-keamanan-ekuador-lancarkan-operasi-penjara-besar-besaran-usai-kerusuhan-hcAuv1GdnK.jpg
Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953181/ekuador-dilanda-kekerasan-130-staf-penjara-disandera-narapidana-di-5-penjara-dSl4oS525w.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, 130 Staf Penjara Disandera Narapidana di 5 Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953174/as-dan-pbb-kutuk-kekerasan-yang-melanda-ekuador-wqBJLHRYso.jpg
AS dan PBB Kutuk Kekerasan yang Melanda Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953164/ekuador-dilanda-kekerasan-ratusan-tentara-turun-ke-jalan-dan-tank-berpatroli-hbObakiVII.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, Ratusan Tentara Turun ke Jalan dan Tank Berpatroli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement