HOME NEWS INTERNATIONAL

Puji Keunggulan Taktis Pasukan Ukraina, Prancis Janji Terus Pasok Senjata hingga Kendaraan Lapis Baja

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:16 WIB
Puji Keunggulan Taktis Pasukan Ukraina, Prancis Janji Terus Pasok Senjata hingga Kendaraan Lapis Baja
Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: Reuters)
A
A
A

PRANCIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada Senin (12/6/2023) bahwa serangan balasan Ukraina yang direncanakan dengan "cermat" dimulai "beberapa hari yang lalu" tetapi tidak merinci di mana di Ukraina.

Berbicara pada konferensi pers dengan para pemimpin Jerman dan Polandia di Paris, Macron juga memuji "keunggulan" taktis dan organisasi para pemimpin militer Ukraina.

Dia mengatakan serangan balasan ini telah direncanakan selama beberapa minggu atau bulan sebelumnya.

Sejak awal perang, Prancis telah mengintensifkan pengiriman senjata dan amunisi, kendaraan lapis baja, dan dukungan logistik ke Ukraina.

Dia menambahkan, dukungan seperti itu akan terus berlanjut.

Sementara itu, pasukan Ukraina dilaporkan telah merebut kembali tujuh desa dalam seminggu terakhir.

1 2
      
