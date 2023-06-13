Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Xueli Abbing, Model Vogue yang Dulu Dibuang Orang Tuanya karena Idap Albinisme

Meuthia Hamidah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:20 WIB
Kisah Xueli Abbing, Model Vogue yang Dulu Dibuang Orang Tuanya karena Idap Albinisme
Xueli Abbing. (Foto: Reiny Bourgonje)
A
A
A

JAKARTA – Albinisme, atau albino merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh kurangnya produksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Kondisi ini membuat orang yang memiliki albinisme memiliki rambut, kulit, dan mata dengan warna yang lebih terang dan pucat dari warna kulit ras asalnya.

Tak jarang, pengidap albinisme mengalami diskriminasi karena penampilan mereka yang berbeda, bahkan sangat kontras dengan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah tanggal 13 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional sebagai upaya menghapus diskriminasi tersebut.

Meski membuat penampilan mereka berbeda, pengidap albinisme tetap bisa berkarya, bahkan sukses di masyarakat, seperti kisah Xueli Abbing, seorang pengidap albinisme yang menjadi model Vogue yang mengidap albinisme.

Xueli Abbing merupakan model sukses Vogue yang memiliki keterbatasan karena mengidap albinisme. Namun kariernya sekarang yang sukses, berangkat dari masa lalu yang sulit. Saat Xueli masih bayi, orang tuanya meninggalkan dia di luar sebuah panti asuhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement