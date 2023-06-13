Perairan Laut Paling Dingin dan Asin di Planet Bumi Memanas dan Menyusut, Ancam Perubahan Iklim dan Ekosistem Laut Dalam

Perairan laut paling dingin dan asin di Planet Bumi memanas dan menyusut (Foto: AP)

LONDON – Air laut dalam di Antartika memanas dan menyusut, dengan potensi konsekuensi yang luas untuk perubahan iklim dan ekosistem laut dalam.

Hal ini terungkap menurut penelitian British Antarctic Survey (BAS) yang diterbitkan pada Senin (12/6/2023).

"Air dasar Antartika" adalah air terdingin dan paling asin di planet ini. Perairan ini memainkan peran penting dalam kemampuan laut untuk bertindak sebagai penyangga terhadap perubahan iklim dengan menyerap kelebihan panas dan polusi karbon yang disebabkan oleh manusia. Perairan ini juga mengedarkan nutrisi melintasi lautan.

BACA JUGA: Gunung Berisikan 315 Miliar Ton Es Jatuh dan Memisahkan Diri dari Antartika

Tapi di Laut Weddell, di sepanjang pantai utara Antartika, massa air vital ini menurun, karena perubahan angin dan es laut dalam jangka panjang.

Para ilmuwan menggunakan data puluhan tahun yang diambil oleh kapal dan juga dari satelit untuk menilai volume, suhu, dan tingkat keasinan potongan Samudra Antartika yang dalam ini.

“Beberapa bagian ini pertama kali dikunjungi sejak tahun 1989, menjadikannya beberapa wilayah dengan sampel paling komprehensif di Laut Weddell,” terang Povl Abrahamsen, Ahli kelautan fisik di BAS dan rekan penulis, dalam sebuah pernyataan.

Mereka menemukan bahwa volume air dasar yang dingin telah menyusut lebih dari 20% selama tiga dekade terakhir. Mereka juga menemukan bahwa perairan laut yang lebih dalam dari 2.000 meter (6.600 kaki) telah menghangat empat kali lebih cepat daripada lautan global lainnya.