HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Kata-Kata Terakhir Ibu yang Korbankan Diri Untuk 4 Anaknya yang Bertahan Hidup di Hutan Amazon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:13 WIB
Ini Kata-Kata Terakhir Ibu yang Korbankan Diri Untuk 4 Anaknya yang Bertahan Hidup di Hutan Amazon
Militer Kolombia mengunggah foto setelah menyelamatkan empat anak penyintas pesawat yang jatuh di Hutan Amazon, 9 Juni 2023. (Foto: Reuters)
BOGOTA - Ibu empat anak yang diselamatkan setelah 40 hari di hutan Amazon masih hidup selama empat hari setelah pesawat mereka jatuh.

Magdalena Mucutuy menyuruh anak-anaknya pergi dan mencari bantuan saat dia terbaring sekarat.

Berbicara kepada wartawan, ayah anak-anak itu, Manuel Ranoque, mengatakan putri sulungnya mengatakan kepadanya bahwa ibu mereka mendesak mereka untuk "pergi" dan menyelamatkan diri.

Empat bersaudara, berusia 13, sembilan, lima, dan satu tahun, diselamatkan dan diterbangkan keluar dari hutan pada Jumat, (9/6/2023). Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit militer di ibu kota negara, Bogota.

"Satu hal yang (Lesly yang berusia 13 tahun) jelaskan kepada saya adalah, faktanya, ibunya masih hidup selama empat hari," kata Ranoque kepada wartawan di luar rumah sakit, sebagaimana dilansir BBC.

"Sebelum dia meninggal, ibu mereka memberi tahu mereka sesuatu seperti, 'Kalian keluar dari sini. Kalian akan melihat pria seperti apa ayahmu, dan dia akan menunjukkan cinta yang sama seperti yang telah saya tunjukkan. kamu," katanya.

Detail telah muncul tentang waktu anak-anak di hutan dan penyelamatan ajaib mereka - termasuk hal pertama yang dikatakan anak-anak ketika mereka ditemukan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
